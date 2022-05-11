Медик и слесарь из Нижнего Тагила отдали мошенникам 1,5 млн рублей 

Жители Нижнего Тагила продолжают попадаться на удочку мошенников. В этот раз лжесотрудники банков обманули медика с Вагонки и слесаря-ремонтника градообразующего предприятия. В общей сложности они отдали мошенникам 1,5 млн рублей.

400 тысяч перевела на неизвестный счёт 38-летняя жительница Дзержинского района, работающая в медицинском учреждении. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя заявительницы поступила заявка на кредит, она ответила, что никакую заявку не оформляла, никаких действий с банковской картой не производила.

Тут же клиентку соединили с «представителем Центробанка», подтвердившим заявку на 400 тысяч рублей, которую можно аннулировать. Для этого, по словам мошенников, нужно обналичить деньги и перевести их на «безопасный счёт».

«После этого тагильчанке позвонил “сотрудник ФСБ” и убедил в правильности действий, пояснив, что полученные денежные средства являются собственностью банка и их нельзя смешивать с личными деньгами. Он попросил назвать несколько номеров купюр, которые, по его словам, “меченые”. Следуя указаниям “силовика”, женщина проехала к указанному ей банкомату и перевела все деньги на счёт. По окончании операции находившийся всё это время на связи “представитель силовой структуры” пояснил, что деньги поступили на счёт и будут зарезервированы, а заявка на кредит аннулирована», — рассказывают в полиции.

Только на следующий день, когда тот же «сотрудник ФСБ» позвонил снова и сообщил, что ещё в одном банке на имя доверчивой тагильчанки оформлена заявка на кредит, она поняла, что ей звонили мошенники, и обратилась в полицию.

По схожей схеме обманули и 56-летнего слесаря-ремонтника градообразующего предприятия Нижнего Тагила. Ему звонивший представился специалистом кредитного отдела банка и пояснил, что на заявителя неизвестный оформил кредит и снял со счёта 810 тысяч рублей, счета заблокированы, но деньги ещё можно вернуть.

Действуя по указаниям мнимого финансового специалиста, мужчина приехал в банк на улице Ильича, где через банкомат снял 800 тысяч рублей кредитных средств, взятых в банке. Продолжая выполнять рекомендации неизвестного, потерпевший перевёл в три приёма в разных салонах сотовой связи в центре города все деньги на указанные ему счета. Не остановил его и тот факт, что на следующий день «специалист банка» сообщил о подобной ситуации в другом банке. Мужчина снова взял кредит на сумму 300 тысяч и отправил на указанный счёт. Только третий звонок с подобным предложением насторожил мужчину, заставив написать заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники следственных подразделений отделов полиции Нижнего Тагила возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как отмечают полицейские, оба потерпевших, по их словам, знали из СМИ и соцсетей о подобных действиях мошенников, но забыли обо всех мерах предосторожности.

Сотрудники полиции напоминают, что не стоит доверять информации о состоянии банковского счёта, о каких-либо денежных операциях, полученной по телефону от неизвестных лиц. Если вы уже сняли деньги, не торопитесь переводить их на подозрительные счета. Придите домой, успокойтесь, позвоните на горячую линию банка либо обратитесь напрямую в офис кредитной организации.