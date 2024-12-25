«Медицина — это не точная наука, это искусство». Взгляд изнутри на работу Нижнетагильской станции скорой помощи от исполняющего обязанности главного врача Инны Снигирёвой

В этом году Инна Васильевна Снигирёва стала исполняющей обязанности главного врача Нижнетагильской станции скорой помощи. В профессии она уже 28 лет, а в медицину пришла из-за любви к естественным наукам и желания помогать людям.

«Мой мозг устроен так, что мне нравятся естественные науки. И если все эти науки собрать в кучу, то получалась только медицина», — поделилась с АН «Между строк» Инна Васильевна.

Инна Снигирёва закончила педиатрический факультет Уральского государственного медицинского института. Сначала работала в скорой помощи в обычной врачебной бригаде, затем в педиатрической. С 1998 года была врачом анестезиологом-реаниматологом в реанимационной бригаде, а с 2014 года стала заведующей организационно-методическим отделом. В 2022 году была назначена заместителем главного врача по медицинской части, а с января 2024 года исполняет обязанности главного врача.

«Я поняла, что мне стало тяжело работать сутками, особенно ночью, и хочется больше внимания уделять своему ребёнку. Мне предложили заняться чем-то более общим. Я подумала, что это хорошая возможность сделать что-то для других», — рассказывает медик.

Первоочередными задачами при исполнении обязанностей главного врача стало сохранение коллектива и привлечение к работе молодых специалистов, организация процесса оказания скорой медицинской помощи так, чтобы её качество соответствовало современным требованиям, а пациенты и их родственники были полностью удовлетворены

«Мне нужно было постараться создать такие условия, чтобы люди не уходили. Врачи, к сожалению, к нам идут неохотно. Естественно, что когда есть выбор между более комфортными условиями и экстремальными, как на скорой помощи, большая часть людей выбирает комфорт», — говорит руководитель станции скорой помощи.

В последние годы, как и многие отрасли, скорая медицинская помощь столкнулась с недостатком кадров, что привело к увеличению нагрузки на бригады в течение смены и числа рабочих смен медицинских работников.

Для решения кадровой проблемы станция скорой помощи с целью профориентации проводит экскурсии для школьников , а также постоянно сотрудничает с Нижнетагильским филиалом Свердловского областного медицинского колледжа. Со студентами четвёртого курса заключаются договоры о целевом обучении, таким образом, студенты ещё до окончания колледжа проходят специализированную подготовку, позволяющую выпускникам работать в скорой помощи. В 2024 году работать на станцию пришли 14 выпускников медицинского колледжа.

По словам Инны Васильевны, сейчас происходит смена поколений: коллектив молодеет, опытные медики уходят на пенсию, а молодёжь не задерживается надолго, не выдерживая темпа работы, нагрузки и ответственности, часто выбирая вместо скорой помощи более спокойное место работы. Несмотря на всё это, она отмечает, что профессионализм коллектива растёт с каждым годом. Новичкам часто тяжело в начале, поэтому к ним прикрепляют наставников, с которыми они работают в постоянной бригаде, состав которой не меняется. Таким образом, каждое следующее поколение медиков учится на опыте предыдущего.

На сегодняшний день Нижний Тагил обслуживает две подстанции в Ленинском и Дзержинском районах, а также два поста в районе Выи и ГГМ. Всего в городе работает 25 бригад, и пять постов расположены в населённых пунктах Горноуральского городского округа.

«Мы постарались равномерно распределить посты, чтобы иметь возможность добраться до разных концов города за одинаковое количество времени. Однако на улицах Нижнего Тагила становится всё больше автомобилей, создаются пробки, и не всегда удаётся доехать быстро», — поясняет главный врач.

С 2021 года автотранспорт для скорой медицинской помощи со всем необходимым медицинским оборудованием предоставляется на условиях аутсорсинга компанией «РТ-Социальная сфера» сроком на 3 года. По мнению Инны Снигиревой, это нововведение положительно сказалось на работе станции, так как у руководства отпала забота об автомобилях: не приходится тратиться на их ремонт, запчасти и техобслуживание, бензин. Кроме того, по условиям контракта подрядчик должен менять автомобили каждые три года вместе со всем содержимым, включая сложное и дорогостоящее медицинское оборудование. С 1 января 2024 года договор аутсорсинга был перезаключён, предоставлено 30 новых автомобилей Gazelle Next с новым оснащением.

«С 1 января 2024 года у нас обновился автопарк. Каждые три года мы перезаключаем договор, по которому нам поставляют абсолютно новое оборудование и автомобили прямо с завода. Это позволяет избежать необходимости заключать множество отдельных договоров на поставку и обслуживание, в том числе медицинского оборудования. Кроме того, у нас есть три резервных автомобиля, которые используются в случае поломки основных. Всё это значительно упрощает нашу работу и снижает количество забот, так как врачи должны, в первую очередь, лечить», — рассказывает Инна Снигирева.

Также она рассказала об изменениях на станции, которые произошли за последний год. Так, например, появился постоянный пост в Черноисточинске, который до этого открывался только в летний период. Необходимость в этом возникла в связи с увеличением числа постоянно проживающих в посёлке жителей.

«Основной проблемой для организации этого поста было найти место, где будет находиться бригада. Свободных помещений не было, а построить что-то новое очень долго и дорого. Совместно с другими медицинскими учреждениями, Министерством здравоохранения и Законодательным собранием Свердловской области мы смогли организовать постоянный пункт. Нам выделили здание, мы утеплили его и провели косметический ремонт», — рассказала руководитель.

Скорая медицинская помощь города, как и всей области, работает с программным комплексом АДИС, который позволяет автоматизировать работу фельдшеров и медицинских сестёр по приёму вызовов и передаче их выездным бригадам. Он предназначен для приёма вызовов, их регистрации и фиксации всех необходимых данных, таких как адрес, симптомы пациента и время поступления вызова. Система также распределяет свободные бригады скорой помощи к местам вызовов, учитывая местоположение бригад, загруженность дорог и срочность. В реальном времени осуществляется мониторинг выполнения вызовов — начиная от момента их принятия и заканчивая завершением оказания помощи. Также АДИС собирает данные для дальнейшего анализа эффективности работы и оптимизации процессов.

На подстанции № 1, в центральном здании скорой помощи на улице Газетной, в тестовом режиме появилась точка доступа к интернету. Впоследствии планируется установить точки доступа и в других подразделениях. Закуплено и устанавливается компьютерное оборудование для перехода на электронную медицинскую документацию. Для восстановления сил медицинских работников, повышения стимула к работе и организации отдыха во внерабочее время в отапливаемом гараже оборудована спортивная площадка с баскетбольным кольцом и турником.

«Медицинские работники сталкиваются с разными ситуациями, часто видят, как люди умирают от тяжёлых болезней. Некоторые об этом только в книгах читали и по телевизору видели, а здесь всё это через себя пропускаешь. Я работала в очень хорошей реанимационной бригаде, мы понимали друг друга с одного взгляда. Некоторые случаи запомнились мне на всю жизнь. Например, однажды мы выехали на тяжёлый инфаркт миокарда у молодого мужчины. Несколько часов мы оказывали ему помощь на месте, пока его жена и друзья нервно ходили рядом. Долго не удавалось стабилизировать его состояние для транспортировки. Наконец, мы принимаем решение, что уже можно, но, как только мы спустили его в машину, у него наступила клиническая смерть. Мы 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но не было никакого эффекта. Я вышла из машины, рядом с которой стояла его жена. Она всё сразу поняла, но поблагодарила и обняла меня, так как видела, что мы сделали всё возможное для спасения жизни её мужа. Хотелось бы организовать процесс так, чтобы и пациенты уважали труд работников скорой медицинской помощи, понимая, что труд этот очень тяжёлый, требующий много физических и эмоциональных сил» — делится исполняющая обязанности главного врача.

К сожалению, даже сейчас остаются люди, которые продолжают считать, что сотрудники скорой помощи обязаны выполнять всё, что требует пациент. Но они не учитывают, что в работе бригад скорой помощи есть свои инструкции, стандарты и клинические рекомендации, которые необходимо соблюдать. И иногда даже при соблюдении всех условий и правильном выполнении действий результат может не быть достигнут, так как очень большую роль играют человеческие особенности.

По возможности медицинские работники скорой помощи идут навстречу пациентам. Например, если вызов не имеет повышенной срочности и больной просит надеть бахилы, которые он сам предоставляет, то в большинстве случаев медики не возражают. Однако по технике безопасности врачи, фельдшеры и медсёстры не должны этого делать, так как из-за бахил теряется сцепление с поверхностью, и очень легко поскользнуться, что недопустимо в экстренной ситуации. В таких ситуациях важно взаимоуважение и понимание того, что безопасность самих медиков является залогом быстрой и качественной помощи пациенту.

«Недавно мы отпраздновали 105-летний юбилей Нижнетагильской станции скорой помощи. На празднике присутствовал министр здравоохранения, руководители колледжа и учреждений здравоохранения Екатеринбурга и Нижнего Тагила, было очень много сотрудников. Это было крупное и ответственное мероприятие, к которому мы очень долго готовились», — отметила Инна Снигирёва.

В связи с наступающими длительными праздниками Инна Снигирева просит тагильчан бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Часто несчастные случаи происходят по неосторожности и необдуманности, и если быть внимательнее, то вероятность тяжёлых травм и отравлений — экстренных вызовов, которые увеличивают нагрузку на медицинских работников, будет ниже.

Инна Снигирёва поздравляет тагильчан с наступающим Новым годом и желает всем здоровья и благополучия.