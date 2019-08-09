«Медиазона»: Делом о «массовых беспорядках» 27 июля занимаются следователи из «болотного дела»

В следственную группу по делу о «массовых беспорядках» 27 июля вошли три следователя, которые вели «болотное дело», со ссылкой на постановление о назначении следственной группы пишет «Медиазона».

По данным издания, в группу, которую возглавляет майор юстиции Дмитрий Ерёмин, входят старший следователь Чертановского межрайонного следственного отдела Фадеев В. В., следователь по особо важным делам Афасиже З. Ю. и следователь по особо важным делам Зубков В. Н. Их имена и инициалы полностью совпадают с тремя следователями из «болотного дела». В частности, Фадеев В. В. расследовал дело участника митинга 6 мая 2012 года Дениса Луцкевича, тогда он занимал должность старшего следователя отдела СК по Красногорску и входил в расширенную группу по «болотному делу». В деле о «массовых беспорядках» 27 июля Фадеев ходатайствовал об аресте Даниила Конона. Зубков и Афасиже также входили в следственную группу по «болотному делу», но подробностей их роли в нём изданию найти не удалось.

Всего в следственную группу по делу 27 июля входят 84 сотрудника СК. «Медиазона» выяснила, что следователя Ивана Гилёва в 2017 году обвинял в избиении студент Московского колледжа архитектуры Зелимхан Точиев. Возглавлявший обыск у Дмитрия Гудкова следователь Азат Рыссмухаметов подписывал постановление об обыске в редакции Daily Storm. Кроме того, следователь Кривов вёл дело неонациста Максима Марцинкевича (Тесак), а следователь Сергей Тагашов в 2016 году отказался заводить дело о пытках московского студента-медика Мурада Рагимова.