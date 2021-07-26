МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

Свердловское ГУ МЧС сообщило о сильном ветре, который ожидается в регионе 27 июля, — порывы будут достигать 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ведомства.

«Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции. Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — предупреждает МЧС.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными и не парковаться около деревьев, фасадов зданий и рекламных щитов.