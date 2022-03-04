МЧС Свердловской области выпустило предупреждение о сильном снегопаде 

В Свердловской области завтра, 5 марта, ожидаются сильный снегопад, гололедица и ветер до 16 метров в секунду. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, ночью прогнозируется небольшой снег и –6...–11°С. Днём — метели и гололедица. Температура воздуха днём составит от 0 до –5°С.

Из-за обильных осадков возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.