​​​​​​​МЧС Свердловской области предупредило о непогоде 

Завтра, 5 ноября, в Свердловской области ожидаются переменная облачность, местами мокрый снег и гололедица. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15-19 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов.

Региональное МЧС предупредило о риске образования автомобильных пробок, ДТП, обрывов ЛЭП.