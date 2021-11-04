​​​​​​​МЧС Свердловской области предупредило о непогоде 

04.11.2021 16:21
Завтра, 5 ноября, в Свердловской области ожидаются переменная облачность, местами мокрый снег и гололедица. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15-19 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов.
Региональное МЧС предупредило о риске образования автомобильных пробок, ДТП, обрывов ЛЭП.
«Прогнозируются аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ: порывы линий электропередач, обрывы технических проводов связи при налипании мокрого снега, вследствие чего возможен выход из строя оборудования», — говорится в сообщение от МЧС Свердловской области.