МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение — по данным министерства, 17 и 18 июня в регионе возможны сильные дожди, град, грозы, ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Спасатели просят жителей региона быть осторожными на улице, находиться подальше от неустойчивых конструкций.

«При грозе рекомендуется закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а вне помещения — не прятаться под одинокими высокими деревьями, не ходить возле водоёмов, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам», — подчеркнули в ведомстве.

Также в региональном управлении МЧС напоминают, что в регионе всё ещё действует особый противопожарный режим, поэтому использование открытого огня на улице запрещено.