МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила о сильном снеге и гололедице

По данным синоптиков, 22 марта в Нижнем Тагиле ожидается сильный снег, метель, а также порывы ветра до 15 м/с и гололедица на дорогах. В связи с этим в МЧС по Свердловской области призывают жителей региона быть максимально внимательными и осторожными.

В ведомстве рекомендуют пешеходам позаботиться о подходящей обуви, а автомобилистов просят выезжать только на зимних шинах и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также в МЧС просят соблюдать меры предосторожности при сильном ветре — в частности, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закреплёнными конструкциями.

В случае чрезвычайных происшествий тагильчан просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.