МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила о грозах с градом и шквалистом ветре

МЧС разослало жителям Нижнего Тагила экстренное предупреждение о грозах с сильными дождями и крупным градом, а также шквалистом ветре. Непогода в Свердловской области, по данным синоптиков, ожидается сегодня вечером, ночью и днём 12 июня. Уральский гидрометцентр прогнозирует усиление ветра до 20-25 м/с.

Напомним, в праздничные выходные тагильчан ждут не только дожди, но и похолодание. Температура воздуха будет прогреваться завтра до 20–23 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье в дневное время столбики термометров опустятся до плюс 16 и 18 градусов соответственно. По ночам будет холодать до плюс 4 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно западный и северо-западный.

При возникновении ЧС и аварий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.