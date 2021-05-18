МЧС предупредило жителей Свердловской области об аномальной жаре

Главное управление МЧС по Свердловской области предупредило о сохранении аномально жаркой погоды 18–20 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, в регионе продолжается высокая и чрезвычайная пожарная опасность — 4-й и 5-й класс горимости. В области увеличивается риск возникновения природных пожаров там, где огонь может перекинуться на жилые дома.

«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой главное управление МЧС по Свердловской области просит всех особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности. На всей территории области действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также рекомендуем не проводить любые пожароопасные работы на землях сельскохозяйственного назначения, в населённых пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны и землях иного специального назначения», — напомнили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели также призывают не допускать перегрева, советуют пить много жидкости, принимать прохладный душ или ванну, делать холодные компрессы, обёртывания, обтирать тело прохладной водой и делать ванночки для ног.

«По возможности не выходите на улицу в самое жаркое время суток — с 11:00 до 16:00. Избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени. Временно откажитесь от физических нагрузок на улице, носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки», — уточняют в ведомстве.

Напомним, летняя жара с небольшими дождями, по обещаниям синоптиков Уральского гидрометцентра, простоит в Нижнем Тагиле до выходных. 18 и 19 мая температура воздуха поднимется до 24 градусов, возможен небольшой дождь. В четверг, 20 мая, снова станет жарко — столбики термометров покажут +29 градусов. С 21 по 23 мая воздух прогреется до 26–27 градусов. Возможны переменная облачность и небольшой дождь.