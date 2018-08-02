МЧС предупредило об урагане и грозах в Свердловской области

В Свердловской области 3 августа местами ожидаются сильные дожди и грозы с усилением ветра до 22 метров в секунду, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС пишет Znak.com.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности: ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не совершать походы и прогулки в лесной зоне, а непосредственно во время грозы не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами.

«Если непогода застала вас на улицах населённого пункта, держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев. Не пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать», — подчёркивают в ГУ МЧС.

Отдельные рекомендации по поведению в непогоду специалисты МЧС дают автомобилистам.

«Двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там на время ухудшения погодных условий. Если сделать это невозможно, остановить автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию автомобиля и не начинать движение до улучшения погоды», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Отмечается, что после непогоды, которая 3 августа придёт в Свердловскую область, ожидается похолодание, местами ночные температуры могут опуститься до плюс 5 градусов, а дневные не превысят плюс 20 градусов.