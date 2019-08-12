МЧС предупредило об очередном повышении уровня рек в Иркутской области

Сильные дожди могут спровоцировать повышение уровня рек в городах Тулуне и Нижнеудинске Иркутской области, которые этим летом уже пережили два наводнения, со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону и данные метеорологов пишет «Интерфакс».

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 16 м/с, говорится в сообщении. В этой связи 13–14 августа на реке Уде в Нижнеудинске, на реке Ие в Тулуне, на реке Бирюсе на участке Бирюсинск — Шиткино ожидается повышение уровня воды на 80–125 см. В понедельник, по данным МЧС, зафиксировано повышение уровня воды на реках Уде, Бирюсе — на 100–200 см, на реке Ие — на 15–35 см.

«Отметки уровней воды ниже критических», — уточняется в сообщении ведомства.

При этом, по прогнозу метеорологов, 13–15 августа местами в северных районах региона, где полыхают масштабные лесные пожары, сохранится высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

На сайте администрации Тулуна сообщается, что за последние сутки река Ия прибыла на 17 см, 13 августа прогнозируется подъём уровня воды до 570–590 см, 14 августа — до 610–630 см при критической отметке 700 см. В Нижнеудинске река Уда за сутки также прибыла на 17 см, 13 августа ожидается 280–300 см при критической отметке 320 см.

Напомним, наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населённых пунктов с 10,89 тысячи жилых домов, в которых проживает 42,76 тысячи человек. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населённых пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадало 1984 дома, в которых живут 5424 человека. В Тулуне после второй волны паводка непригодными для ремонта остались около 450 домов.