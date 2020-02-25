МЧС предупредило о сильной метели в Свердловской области

ГУ МЧС РФ по Свердловской области и «Уралуправтодор» предупредили жителей региона о непогоде 26 февраля, пишет Znak.com.

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, завтра на территории Среднего Урала местами ожидаются ветер до 15–17 метров в секунду и сильный снег, а также гололёд. Ночью возможны метель, отложение мокрого снега.

В связи со сложными погодными условиями дорожники попросили водителей отказаться от поездок на дальние расстояния. Если поездку нельзя отменить, в «Уралуправтодоре» советуют подготовиться к выезду за город — проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи.

Ожидается, что температура воздуха 26 февраля составит –2…–7 градусов ночью и –3…+2 градуса днём. Метели также обещают 27 февраля.