МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради социального дистанцирования

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон для купания в условиях пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс».

По прогнозам ведомства, из-за действующего запрета туров за рубеж вырастет посещаемость пляжей внутри России, а с учётом требования соблюдать между отдыхающими дистанцию в полтора-два метра существующие пляжи смогут принимать в два раза меньше людей.

Чтобы дать возможность купаться и загорать как можно большему количеству граждан, в МЧС предложили расширить пляжи и зоны для купания, но при этом оборудовать дополнительные спасательные посты. Отдыхать на «диких пляжах» МЧС не советует — на берегу и на дне водоёмов может быть опасный мусор и нет спасательных постов.

Ранее МЧС Москвы пообещало усилить патрулирование водоёмов в связи с жаркой погодой и отменой режима самоизоляции.