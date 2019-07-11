МЧС официально разрешило купаться только на пяти пляжах Свердловской области

Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС признали безопасными местами отдыха только пять пляжей на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Безопасно можно отдохнуть на трёх частных пляжах в Первоуральском городском округе: базы отдыха «Кемпинг» на пруду в посёлке Хрустальном, санатория-профилактория «Озеро Глухое» и базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. Также прошёл техническое освидетельствование пляж санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе и городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске.

В других местах, как предупреждает ГУ МЧС, купание запрещено.