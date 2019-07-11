МЧС официально разрешило купаться только на пяти пляжах Свердловской области

Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС признали безопасными местами отдыха только пять пляжей на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Безопасно можно отдохнуть на трёх частных пляжах в Первоуральском городском округе: базы отдыха «Кемпинг» на пруду в посёлке Хрустальном, санатория-профилактория «Озеро Глухое» и базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. Также прошёл техническое освидетельствование пляж санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе и городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске.
В других местах, как предупреждает ГУ МЧС, купание запрещено.
«Только освидетельствованные пляжи являются безопасными для отдыхающих, так как там имеется спасательный пост с квалифицированными спасателями, ограждение зоны для купания, средства для спасения человека, телефонная связь, медицинский пост, дно проверено водолазами. С мая 2019 года на водоёмах Свердловской области уже утонули 17 человек, из них пятеро детей», — предупредили в ведомстве.