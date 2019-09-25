Матвиенко в третий раз стала председателем Совета Федерации

25.09.2019 13:32
Валентина Матвиенко вновь избрана председателем Совета Федерации РФ, её назначение сенаторы поддержали единогласно, пишет ТАСС.
Матвиенко занимает пост спикера Совфеда с 2011 года, до этого она более семи лет была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга. На пост председателя Совфеда Матвиенко переизбиралась в 2014 году.
18 сентября вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от региона, что позволило ей вновь выдвинуться на пост спикера.
Фото: РИА Новости