Матвиенко в третий раз стала председателем Совета Федерации

Валентина Матвиенко вновь избрана председателем Совета Федерации РФ, её назначение сенаторы поддержали единогласно, пишет ТАСС.

Матвиенко занимает пост спикера Совфеда с 2011 года, до этого она более семи лет была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга. На пост председателя Совфеда Матвиенко переизбиралась в 2014 году.

18 сентября вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от региона, что позволило ей вновь выдвинуться на пост спикера.