Матвиенко призвала все страны исключить депутатов и сенаторов из-под действия санкций

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании II Международного форума «Развитие парламентаризма» призвала принять резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев и настоять на приятии соответствующего документа Организацией Объединённых Наций, пишет ТАСС.

«Сегодня это самая такая благоприятная аудитория, я хочу обратиться к вам: давайте сделаем так, чтобы все парламенты мира приняли резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведём диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями. Направим все эти обращения в ООН и будем наставить на том, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в которой была бы эта тема прописана», — сказала Матвиенко.