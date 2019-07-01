Политика

Матвиенко призвала все страны исключить депутатов и сенаторов из-под действия санкций

01.07.2019 14:30
Матвиенко призвала все страны исключить депутатов и сенаторов из-под действия санкций

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании II Международного форума «Развитие парламентаризма» призвала принять резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев и настоять на приятии соответствующего документа Организацией Объединённых Наций, пишет ТАСС. 

«Сегодня это самая такая благоприятная аудитория, я хочу обратиться к вам: давайте сделаем так, чтобы все парламенты мира приняли резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведём диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями. Направим все эти обращения в ООН и будем наставить на том, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в которой была бы эта тема прописана», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации напомнила, что в 2015 году ей не выдали полноценную визу для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц МПС в Нью-Йорке из-за пребывания в санкционном списке США.

Фото: РИА Новости
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