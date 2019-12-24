Матвиенко предложила «гнать в шею» чиновников, которые хамят гражданам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не следует придумывать новых мер против чиновников, которые хамят россиянам: по её мнению, действующих мер в виде увольнения вполне достаточно, пишет ТАСС.

«Государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Гнать в шею», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что на государственную службу следует подбирать наиболее достойные кадры. По её словам, чиновник должен оказывать услуги непосредственно населению, так как его зарплата формируется из налогов граждан страны. Матвиенко при этом добавила, что оскорбления госслужащими граждан или гражданами госслужащих недопустимы в принципе, «это вопрос внутренней культуры».