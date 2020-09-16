Материнский капитал предлагают разрешить тратить на ремонт

Общероссийский народный фронт собирается обратиться в правительство с инициативой разрешить направлять материнский капитал на ремонт квартир, со ссылкой на руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ и члена Общественной палаты Юлию Зимову пишут «Известия».

Предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

По словам Зимовой, в конце 2019 года Общественная палата проводила опрос «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». Согласно результатам опроса, 46% респондентов хотели бы потратить маткапитал на ремонт, ещё 44% опрошенных сообщили о желании приобрести на эти средства автомобиль.

До конца 2020 года выплаты составляют 466 617 рублей на первого ребёнка и 616 617 рублей на второго ребёнка. С января 2021 года размер материнского капитала увеличат на 3,7%. Таким образом, за рождение первого ребёнка государство заплатит до 483 882 рублей, за второго — до 639 432 рублей. Если же на первого ребёнка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.