«Матч ТВ» спросил у Путина об отстранении россиян от Олимпиады

Журналистка «Матч ТВ» задала президенту России вопрос об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований из-за допингового скандала.

«Поводом стало несоответствие базы московской лаборатории той базе, что была передана некими "информаторами" ВАДА. Санкциям подвержены ни в чём не виноватые спортсмены. Что дальше?» — спросила представитель телеканала.

«Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение», — отметил Путин.

Он назвал этот шаг несправедливым и добавил, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод, при этом подавляющее большинство спортсменов чисты, а наказывают всех.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые «почти девочки» и чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили «зачистить».

Решение ВАДА противоречит олимпийской хартии, подчеркнул Путин. У ВАДА нет претензий к ОКР.