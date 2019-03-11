Массовое ДТП под Нижним Тагилом попало на видео

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло 7 марта в 18:00 на 195-м километре Серовского тракта в районе Красноуральска. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115, уходя от столкновения с Hyundai Santa Fe, который совершал обгон грузовика, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2109, ВАЗ-2170 и Renault Daster. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе 16-летняя девушка. Все пострадавшие были госпитализированы в ЦГБ Нижней Туры.