Масштабная реконструкция парка Победы на Гальянке за 38 млн рублей начнётся уже в мае

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» приступит к реконструкции парка Победы на ГГМ в конце мая. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе тагильской администрации. Уже утверждён график работ, заключены договоры на поставку стройматериалов, а также урн и лавочек. В мэрии отмечают, что реконструкция будет полностью завершена в этом году, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Площадь благоустраиваемого объекта составит 2,55 га. В парке разместят беседки, игровые комплексы. После реконструкции на территории рекреационной зоны станет приятнее не только отдыхать, но и заниматься спортом. Там отремонтируют скейт-площадку, а также установят оборудование для воркаута и уличные тренажёры. Кроме того, в парке обустроят велопарковки и небольшой участок для выгула собак. Цветники вдоль центральной аллеи украсят декоративные композиции из многолетних растений. Для дополнительного озеленения посадят берёзы и рябины. Аллею пограничной славы, открытую 28 мая 2018 года, расширят до 4,5 метра.

«Разработчики проекта позаботились и о доступности парка для маломобильных групп населения. Для беспрепятственного передвижения по скверу сровняют высоту бортовых камней в местах пересечения пешеходных тротуаров с проезжей частью. В ходе реконструкции строители расширят пешеходные дорожки, при их асфальтировании обязательно будут выверять продольный уклон полотна, который не должен превышать 5%», — рассказали в мэрии.

Благоустроена территория будет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На все работы потратят почти 38 млн рублей.

Сквер Победы был заложен в 80-е годы XX века, когда полным ходом шло строительство нового микрорайона города — Гальяно-Горбуновского массива. Со временем на его территории появились детские аттракционы, а также площадка для катания на скейтах и велосипедах. В честь 100-летия образования пограничной службы ФСБ России там даже организовали мемориальную зону. Но комплексной реконструкции парку Победы пришлось ждать почти 40 лет. В 2019 году тагильчане выбрали популярное место отдыха для первоочередного благоустройства во время рейтингового голосования.

В 2020 году на Гальянке будет благоустроена также парковая зона на Муринских прудах. В Дзержинском районе в этом году обустроят новую спортивную площадку (её организуют в Девятом посёлке) и завершат реконструкцию площади перед торговым центром по улице Зари, 21. Всего на благоустройство общественных территорий в 2020 году муниципалитет направит почти 165 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле благоустроили пять дворов и две общественные территории. На программу было выделено 217 млн рублей.