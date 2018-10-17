Mash: В керченском колледже пытались захватить заложников

В Керчи перед взрывом на первом этаже первого корпуса колледжа была стрельба, со ссылкой на очевидцев инцидента сообщает Mash.

По информации издания, в колледже произошла попытка захвата заложников, после этого там началась стрельба, затем — взрыв. Первые выстрелы произошли в 11:45. Национальный антитеррористический комитет подтвердил РБК, что в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

Отмечается, что преступник всё ещё может находиться в здании колледжа. Есть ориентировка на подозреваемого: это парень 20–25 лет, был одет в зелёную куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. У преступника было оружие (12 мм) и, предположительно, взрывчатое вещество. Он попал на камеры наблюдения, сейчас их отсматривает полиция. Спецслужбы также прочесывают территорию и ищут предполагаемого нападавшего.