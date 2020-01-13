Mash: В центре Москвы автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову

Актрису Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

ДТП произошло накануне возле McDonald’s в день рождения артистки — ей исполнилось 53 года. По предварительной информации, за рулём машины, которая наехала на актрису, находилась девушка. Литвинова получила травмы руки и ноги.

Ассистентка актрисы Александра подтвердила телеканалу «Звезда» информацию о ДТП — по её информации, с Литвиновой всё в порядке. Позже факт аварии подтвердила сама Литвинова.

«Со мной уже всё хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться», — написала она в Instagram.

Она сообщила, что после аварии врачам пришлось зашивать ей рану на подбородке.