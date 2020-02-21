Mash: Полковник-миллиардер Захарченко из СИЗО купил для своей дочери коня

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, который отбывает тюремный срок за взятку, купил своей дочери Ульяне коня, находясь в СИЗО, сообщает телеграм-канал Mash.

«Его [коня] Захарченко купил несколько лет назад прямо из СИЗО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животное было подарком дочери на день рождения, кличку ему дали Алигарх. Жена Захарова отрицает, что коня купил её муж из тюрьмы: по её словам, она совершила покупку сама.

По данным телеграм-канала, коня сейчас отправили на Сардинию, где находится жена Захарова вместе с дочерью, — в Италии у семьи есть вилла и конюшня.

Ранее Захарченко и его родственники подали иск в Никулинский суд Москвы с требованием пересмотра решения о конфискации имущества на 9 млрд рублей.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году. В его квартире нашли 8,5 млрд рублей. Бывшего полковника МВД суд признал виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество, также его обязали выплатить штраф в размере 117,99 млн рублей. В июле 2019 года Захарченко оправдали по одному из трёх обвинений в коррупции.