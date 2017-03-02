Марк Кокорин о фотопроекте «Случайный объект»

3 марта тагильчанин Марк Кокорин представит свой фотопроект «Случайный объект» в галерее Центральной городской библиотеки SPACE PLACE. Марк учится в гимназии № 18, вдохновляется картинами Эдварда Мунка и не любит хрущёвки. О своём дебютном проекте фотограф рассказал «Афише НТ».

- Расскажи, когда были сделаны снимки? Ты готовил их специально для выставки в галерее?

- Снимки я сделал ещё 2 года назад, когда путешествовал по Германии, Австрии и Чехии. На тот момент я даже не думал, что решусь на персональную выставку. Позже, познакомившись с деятельностью галереи SPACE PLACE, я взглянул по-новому на свои работы и решил написать Евгению Комухину (куратору Space Place. – Прим. авт.). Евгений посмотрел снимки и поддержал мою идею о самостоятельном проекте.

- Почему именно эти «случайный объекты» ты решил сохранить в кадре? В чём их уникальность?

- За время путешествия я сделал порядка 300 фотографий, представить публике решил только избранные работы. Это не туристические фото в привычном понимании. Скорее, это фрагменты, которые содержат истории, загадки и символы. Думаю, зритель сможет найти что-то своё в этих снимках, если будет смотреть сердцем.

- На что снимал?

- На какой-то очень простой плёночный фотоаппарат, сейчас даже не вспомню название. При печати фотографии получились зернистыми и отчасти напоминают мне картины. Раньше был уверен, что для хорошего снимка необходимо дорогое и качественное оборудование, а теперь думаю, что даже с помощью «мыльницы» можно создавать интересные атмосферные работы.

- Ты следишь за творчеством современных профессиональных фотографов? Чей стиль вдохновляет?

- Мне нравятся работы Станислава Лиепы из Питера. Он снимает людей – занимается портретной и сюжетной съемкой. По-моему, его работы весьма колоритны.

- Собираешься дальше профессионально заниматься фотографией?

- Профессионально – нет. В качестве хобби – да. Хотелось бы продолжать выставочный опыт. Это интересно.

- Что тебя вдохновляет?

- Рок-музыка, фотографии, живопись в целом и картины Эдварда Мунка в частности, красивая одежда и Санкт-Петербург.

Фото: Марк Кокорин

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