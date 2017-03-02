Марк Кокорин о фотопроекте «Случайный объект»
3 марта тагильчанин Марк Кокорин представит свой фотопроект «Случайный объект» в галерее Центральной городской библиотеки SPACE PLACE. Марк учится в гимназии № 18, вдохновляется картинами Эдварда Мунка и не любит хрущёвки. О своём дебютном проекте фотограф рассказал «Афише НТ».
- Расскажи, когда были сделаны снимки? Ты готовил их специально для выставки в галерее?
- Снимки я сделал ещё 2 года назад, когда путешествовал по Германии, Австрии и Чехии. На тот момент я даже не думал, что решусь на персональную выставку. Позже, познакомившись с деятельностью галереи SPACE PLACE, я взглянул по-новому на свои работы и решил написать Евгению Комухину (куратору Space Place. – Прим. авт.). Евгений посмотрел снимки и поддержал мою идею о самостоятельном проекте.
- Почему именно эти «случайный объекты» ты решил сохранить в кадре? В чём их уникальность?
- За время путешествия я сделал порядка 300 фотографий, представить публике решил только избранные работы. Это не туристические фото в привычном понимании. Скорее, это фрагменты, которые содержат истории, загадки и символы. Думаю, зритель сможет найти что-то своё в этих снимках, если будет смотреть сердцем.
- На что снимал?
- На какой-то очень простой плёночный фотоаппарат, сейчас даже не вспомню название. При печати фотографии получились зернистыми и отчасти напоминают мне картины. Раньше был уверен, что для хорошего снимка необходимо дорогое и качественное оборудование, а теперь думаю, что даже с помощью «мыльницы» можно создавать интересные атмосферные работы.
- Ты следишь за творчеством современных профессиональных фотографов? Чей стиль вдохновляет?
- Мне нравятся работы Станислава Лиепы из Питера. Он снимает людей – занимается портретной и сюжетной съемкой. По-моему, его работы весьма колоритны.
- Собираешься дальше профессионально заниматься фотографией?
- Профессионально – нет. В качестве хобби – да. Хотелось бы продолжать выставочный опыт. Это интересно.
- Что тебя вдохновляет?
- Рок-музыка, фотографии, живопись в целом и картины Эдварда Мунка в частности, красивая одежда и Санкт-Петербург.
Фото: Марк Кокорин
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