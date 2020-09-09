Марию Колесникову арестовали и отправили в минский СИЗО

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО, со ссылкой на её отца Александра Колесникова пишет Tut.by.

По его словам, Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — рассказал Колесников.

Ранее, 7 сентября, стало известно о похищении Марии Колесниковой — по словам очевидца, неизвестные в масках посадили её в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что Колесникову задержали на границе с Украиной при попытке незаконно покинуть территорию Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникова якобы пыталась сбежать к своей сестре в Украину. В Координационном совете рассказали, что Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси, по информации источника «Интерфакса», белорусские спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу. Также источник агентства рассказал, что Мария Колесникова порвала свой паспорт при попытке силой вывезти её в Украину.

20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции на сегодня шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу; на свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, однако в её доме устроили обыски.

«Хочу обратиться к русской интеллигенции, назовём это так по старинке обычая. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы всё ещё ваши братья», — написала Алексиевич на сайте белорусского ПЭН-центра.

Она отметила, что из членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси она единственная осталась в стране и на свободе.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака», — сказала писательница.

По словам Алексиевич, «похищают лучших из нас», однако «вместо вырванных из наших рядов придут сотни других».