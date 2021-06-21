Маньяка из Новоуральска, отбывающего пожизненное наказание, признали виновным в убийстве одиннадцатой жертвы

Салаватский межрайонный суд Республики Башкирия приговорил к 12 годам лишения свободы серийного убийцу из Новоуральска Евгения Петрова, который в 2001 году убил и изнасиловал 16-летнюю девушку, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, речь идёт о 16-летней жительнице Дуванского района Республики Башкортостан, чьё тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района. Тело нашли 7 сентября 2001 года, но установить личность обвиняемого тогда не удалось. Осенью 2020 года Петров признался в этом убийстве.

«Как установлено следствием, днём 12 мая 2001 года злоумышленник следовал на своём автомобиле ВАЗ-21051 через село Месягутово Дуванского района. Заметив потерпевшую около местного автовокзала, он предложил подвезти её, на что девушка согласилась. Затем обвиняемый вывез её в лесополосу, где, угрожая ножом, совершил изнасилование, а затем задушил её. После наступления смерти девушки он нанёс ей несколько ножевых ранений, а затем привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю и вывез вглубь лесного массива, где и оставил его, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе СК России.

Подозреваемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»).

В 2005 году Петрова признали виновным в убийстве десяти школьниц в возрасте от 10 до 18 лет. С 1998 по 2003 год маньяк насиловал своих жертв, а потом убивал. Было выявлено два случая нападения, когда жертвы Петрова остались живы — одна оказала маньяку активное сопротивление при попытке посадить её в машину, другую он ошибочно посчитал мёртвой. Обе потерпевшие опознали преступника. У него был свой почерк, по которому удалось установить цепочку жертв.

Сейчас 45-летний Петров отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима «Полярная сова».