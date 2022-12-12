«Маме приходится ходить мыться в бассейн». В Нижнем Тагиле из-за бездействия управляющей компании пенсионерка месяц живёт без воды

В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии в доме № 9 на улице Вагоностроителей 64-летняя пенсионерка Алла Владимировна вот уже месяц живёт без воды. 12 ноября, когда хозяйки квартиры не было дома, в ванной комнате разорвалась труба с холодной водой, из-за чего произошёл потоп. Представители управляющей компании «Жилищно-коммунальное управление» свою вину в случившемся не признают, однако дочь пострадавшей Людмила решила не оставлять ситуацию неразрешённой и намерена добиться от УК возмещения причинённого ущерба.

«В момент аварии дома никого не было, а когда мы с мамой туда приехали, все комнаты уже были в воде. После обращения в УК, 14 ноября, пришли мастер-сантехник и специалист по оценке ущерба. В тот день в разговоре мастер признал, что именно УК виновна в случившемся, но когда мы приехали к ним в офис за актом осмотра, позиция представителей “ЖКУ” изменилась», — рассказала АН «Между строк» дочь пострадавшей Людмила.

В документе, который выдали женщине на руки (копия имеется в распоряжении редакции), специалист УК ссылается на изменение планировки квартиры, а также на тот факт, что вводная труба холодного водоснабжения не является общедомовым имуществом.

«Течь произошла на вводе ХВС в квартиру № 2 из квартиры № 1. Установлено, что ввод ХВС перенесён собственником квартиры № 2 самостоятельно. При этом трубопровод скрыт за панелями, что исключает возможность контроля за состоянием трубопровода. Ввод ХВС в квартиру не является общедомовым имуществом. Контроль за состоянием ввода воды обязан обеспечить собственник квартиры № 2», — говорится в акте осмотра.

Людмила пояснила, что после такого ответа она решила прибегнуть к помощи юриста и заказала независимую оценку нанесённого ущерба, которая подтвердила, что вина в аварии лежит на УК. Также женщина обратилась с проблемой в администрацию города и районную прокуратуру.

«8 декабря к нам после всех обращений всё-таки пришли специалисты УК, которые буквально разбомбили всю стену, пробив сквозную дыру в квартиру соседей. Они вытянули два коротких шланга из стены, а туалет, ванну и раковину не подключили. Помыться в собственной квартире у мамы до сих пор нет возможности, приходится ходить для этого в бассейн. Сегодня прошёл ровно месяц со дня аварии», — заявляет Людмила.

Юрист Максим Малахов, которого женщина привлекла для помощи в противостоянии с УК «Жилищно-коммунальное управление», пояснил АН «Между строк», что в своих действиях представители обслуживающей организации крайне непоследовательны.

«Прежде всего, хочу сказать, что УК в течение трёх дней обязана была устранить поломку. В данном случае специалисты УК провели ремонтные работы спустя почти месяц и только после обращений в контролирующие органы. Проделанную работу сложно назвать удовлетворительной. Попытка сослаться на изменение планировки квартиры тоже выглядит смешно. Изменения производились ещё в 2004 году и были выполнены в полном соответствии с действующим на тот период законодательством. А вот почему УК узнаёт об этом спустя 12 лет после того, как приступила к обслуживанию дома, — это большой вопрос. Сейчас для нас главное — восстановить нормальное водоснабжение в квартире Аллы Владимировны. Дальше мы будет добиваться привлечения всех ответственных за случившееся лиц к ответственности согласно закону», — пояснил журналисту издания юрист.