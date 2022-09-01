«Мама, это просто пушка!» В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась школа № 23

Сегодня общеобразовательная школа № 23 имени Ю. И. Батухтина вновь распахнула свои двери для учителей и учеников после капитального ремонта. От здания 1939 года постройки остались только капитальные стены, всё остальное здесь было полностью заменено.

Поздравить педагогов, учеников и их родителей специально приехал вице-губернатор Павел Креков. Вместе с представителями мэрии Нижнего Тагила, школы и подрядной организации замглавы региона прошёлся по учебным классам, осмотрел территорию школы и оценил качество ремонта.

«Меня очень радует, что происходит в Нижнем Тагиле. Я много лет приезжаю сюда и хорошо помню, как он выглядел. Сегодня это совершенно другой город, где появилось очень много социальных объектов. В этом году мы открываем, по сути, новую школу. Должен сказать, что это впечатляет, и обещаю, что в соответствии с теми задачами, которые поставил губернатор, мы ежегодно будем вводить всё больше и больше новых и обновлённых школ, в том числе и в Нижнем Тагиле», — заявил чиновник.

Кабинет химии Кабинет химии

Кабинет домоводства Кабинет домоводства Кабинет домоводства

Новая столовая Новая столовая Новая столовая Новая столовая Новая столовая Новая столовая

Современные спортивные площадки Современные спортивные площадки

Здесь школьники смогут покорять спортивные вершины Здесь школьники смогут покорять спортивные вершины Здесь школьники смогут покорять спортивные вершины

Вдоль коридора установлены сидячие места, на которых можно будет отдохнуть во время перемены Вдоль коридора установлены сидячие места, на которых можно будет отдохнуть во время перемены Вдоль коридора установлены сидячие места, на которых можно будет отдохнуть во время перемены



Рельсы узкоколейки демидовского завода XIX века, которые нашли во время ремонта, теперь являются экспонатом



Некоторые кабинеты оборудованы ноутбуками, планшетами и электронными экранами Некоторые кабинеты оборудованы ноутбуками, планшетами и электронными экранами

Новые удобные туалеты Новые удобные туалеты Новые удобные туалеты



На каждом этаже имеется по два питьевых фонтанчика с разных сторон коридора





У первоклассников своя атмосфера



Новый актовый зал, в котором имеется своя сцена и микшерский пульт Новый актовый зал, в котором имеется своя сцена и микшерский пульт

Современный ремонт, новые оборудованные классы, спортивные площадки возле школы, инклюзивная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья — это только малая часть того, что ждёт учителей и учеников. Обновления явно пришлись по нраву ребятам. Один из младших школьников, сбегая по лестнице к родителям, громко крикнул: «Мама, это просто пушка!»

«Я училась в этой школе в 1995 году, сейчас здесь учатся мои дети — в 3-м и 6-м классе. Ремонта здесь не было около 30 лет. Конечно, школа значительно изменилась, стала очень современной. Мне понравилось, что появились раздвижные доски, питьевые фонтанчики, что регулируются парты. Теперь надо, чтобы дети сами берегли школу, ведь всё сделано именно для них. Я думаю, что в новой школе учителям будет интереснее работать, а ученикам — учиться», — поделилась мама третьеклассницы Веры Олеся Божко.

Сама девочка тоже в восторге от новой школы.

«Мне очень нравится, всё такое яркое, прикольное, завтра проведут экскурсию по школе. Сегодня нам показали наш класс, там очень удобная парта и шкафчик», — говорит Вера.

Отметим, капитальный ремонт школы № 23 был произведён в рамках национального проекта «Образование» и обошёлся бюджету в 224 миллиона рублей.