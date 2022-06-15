«Маленький театр» создаст арт-гостиную с мастер-классами и выставками художников 

Независимый «Маленький театр» Нижнего Тагила создаст новое творческое пространство «АРТ-гостиная» в стенах Дома художника. На проект артисты получили 390 тысяч рублей благодаря победе в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

При «Маленьком театре» создадут дополнительный зал для спектаклей с отдельным входом, будут проводить концерты, поэтические вечера, выставки, мастер-классы художников и ярмарки тагильских мастеров. «АРТ-гостиная» будет располагаться в бывшей мастерской художника Александра Иванова на первом этаже.

Актёры театра уже поставили новую входную дверь и окна. Сейчас они ищут мастера, который поможет с укладкой плитки, остальное артисты и художники сделают сами.

Создание современного выставочного пространства для культурного отдыха горожан по-прежнему необходимо Нижнему Тагилу, считают в «Маленьком театре».