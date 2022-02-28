«Маленький театр» Нижнего Тагила представил премьеру о человеческих пороках по пьесе Сартра

В независимом «Маленьком театре» в Доме художника представили премьеру по пьесе французского философа Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями» (16+). Новый спектакль режиссёра театра Татьяны Захаровой будет триггерить зрителя, даже если он никогда не оказывался в таких ситуациях, как герои постановки. Артисты «Маленького театра» предлагают задуматься о важности решений, принимаемых человеком. Так и в пьесе: любой поступок героя влияет не только на него, но и на жизнь других людей.

«Мне кажется, это спектакль про нас всех вне зависимости от того, какой жизнью мы живём, хорошие или плохие поступки мы совершаем. Мне кажется, каждый в той или иной из трёх историй найдёт отражение себя. В нашей жизни много ситуаций, когда нам кажется, что наш выбор — единственное верное решение. Но если посмотреть под другим углом на это “верное” решение, то мы можем увидеть, что оно было абсолютно ошибочным», — говорит артистка театра Алина Лобанова.

Трое человек — мужчина и две женщины — оказываются в замкнутом пространстве одной комнаты, и это их персональный ад. Все они умерли по разным причинам и в разных странах, но оказываются за закрытой дверью одного пространства. В пьесе Сартра ад показан не в классическом понимании этого слова: нечеловеческие условия создать просто, и для этого не нужны жаровни и медные воронки.

В помещении, куда попадают герои пьесы публицист Гарсен, аристократка Эстель и почтовая служащая Инес, практически ничего нет, лишь статуэтка и три кресла. В ад каждого из героев сопровождает коридорный, кто-то из них боится осознавать свою смерть и предлагает называть себя «временно отсутствующим», а кто-то настроен агрессивно. Все трое вспоминают роковые события своей жизни, но никто из них не раскаивается, и каждый пытается задеть чувства другого.

«Единственное, что пытается открыть в нас что-то человечное, — это статуэтка. Она предстаёт как некое чистое существо и пытается пробить нас своим взглядом. Но мы сопротивляемся, хотя в глубине души понимаем и осознаём нашу вину, но всё равно не хотим её признавать», — рассказывает артист театра Андрей Кошкаров.

Герои обнажают свою душу и рассказывают друг другу всю правду о том, почему они оказались в аду. Когда же у них появляется возможность выйти из запертой комнаты, они не решаются её покинуть.

В новом спектакле «Маленького театра» нет сюжетных изменений, пьеса Сартра осталась прежней, но более окрашена эмоциями. В постановке задействованы новые актёры театра: Анна Павлова и Андрей Лепёхин. Над хореографией впервые работала постановщица Кристина Лугинина. Как рассказывает хореограф, режиссёр не говорит, какие конкретно хочет видеть движения, а объясняет, какую эмоцию нужно передать в сцене.

Граница между зрителем и артистами практически стёрта. Сцена и зал становятся как бы той самой запертой комнатой, в которую попали эти трое. История рассказана практически без музыкального сопровождения, но это не означает, что звуков в ней совсем нет. Атмосферу тревоги и безысходности положения постоянно подкрепляют летающие по комнате стулья и звонок, при помощи которого герои тщетно пытаются вызвать коридорного.