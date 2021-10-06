«Маленький театр» Нижнего Тагила попал на Всероссийский фестиваль независимых театров «Трубадур»

Тагильский «Маленький театр» прошёл отбор на Всероссийский фестиваль независимых театров «Трубадур» (0+), который пройдёт в Москве с 25 по 31 октября. В конкурсной программе участвует всего 10 некоммерческих театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Нижнего Тагила.

«Трубадур» — это фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив. В этом году он пройдёт в третий раз. Всего на фестиваль поступило более ста заявок со всей страны, главный критерий отбора — понравиться компетентному театральному жюри.

На московской сцене тагильская труппа покажет постановку Татьяны Захаровой «То, кого вам приходится сильно любить» (12+), созданную на грант ЕВРАЗа. В этой работе зрителям представят неожиданный взгляд на, казалось бы, классическую тему детства.

«Это фестиваль некоммерческих театров для детей и подростков, и так как у нас нет записи нашего детского спектакля, то мы отправили на конкурс видео спектакля “То, кого вам приходится сильно любить”. Мы выбрали его потому, что он подходит по возрасту, в том числе и для детей. А дальше жюри смотрело и выбирало понравившиеся постановки, и по итогу мы прошли отбор», — рассказала АН «Между строк» актриса театра Анна Каратаева.

Этот спектакль по пьесе «Ля-бемоль» Натальи Скороход уже завоёвывал награды на международных фестивалях. Сыгравшая в нём актриса Анна Каратаева получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Наш кислород». А сама постановка была отмечена дипломом лауреата III степени.