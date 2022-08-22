Маленьких жителей Нижнего Тагила научат финансовой грамотности на «Ярмарке старых игрушек» 

В Нижнем Тагиле 3 сентября в торговом центре «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 пройдёт «Ярмарка старых игрушек» (6+). Маленьким тагильчанам покажут спектакль и в игровой форме помогут получить первые навыки финансовой грамотности.

Программа мероприятия включает в себя простые игровые лекции, интерактивную театральную постановку, в которой маленькие зрители смогут принять участие. Ребята научатся не только обменивать и продавать свои игрушки, но и подумают над решением интеллектуальных задач и загадок.

«Мы хотим рассказать детям на примере беззаботного пирата, как и почему важно научиться правильно управлять деньгами. Расскажем о пяти важнейших принципах финансовой грамотности. Наша программа рассчитана на детей и подростков разного возраста — от 5 до 16 лет», — говорят создатели спектакля.

Обменять можно любые игрушки, ребёнок должен сам выбрать, с чем он готов расстаться. Самых активных участников обмена наградят призами. Также гостей мероприятия ждут большие мыльные пузыри, аквагрим и сказочные герои в костюмах.

Записать ребёнка на ярмарку можно по телефону 8 (961) 774-83-82. Организаторы отмечают, что присутствие родителей на ярмарке обязательно. Все зарегистрировавшиеся участники игровой ярмарки получат персональные рабочие места, ценники и помощь организаторов в открытии своего игрушечного магазинчика. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00.