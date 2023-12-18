«Мальчик пришёл ко мне в парикмахерскую, попросил стрижку, как у главных героев». Жители Нижнего Тагила поделились мнением о нашумевшем сериале «Слово пацана» (ВИДЕООПРОС)

9 ноября на платформах российских онлайн-кинотеатров Start и Wink вышел сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). История о бандитских разборках по мотивам реальных событий, происходивших в Казани конца 80-х годов прошлого века, стала настоящим событием в общественной жизни России. Вместе с бешеной популярностью сериал получил широкий общественный резонанс. Многие зрители, делясь рецензиями в соцсетях, отмечали чрезмерную жестокость некоторых сцен и обвиняли сериал в романтизации бандитизма и пропаганде насилия.

С резкой критикой сериала выступили и первые лица Татарстана: глава региона Рустам Минниханов и уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Аналогичные настроения то и дело высказывают и другие чиновники по всей России. К примеру, с идеей о полном запрете сериала выступил член общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области Владимир Мезенцев, связавший демонстрирующие сцены насилия фильмы с недавней трагедией в Брянске, когда 7-классница взяла в руки охотничье ружьё отца и расстреляла одноклассников.

«Нужно удалить сериал “Слово пацана” и многие другие фильмы, доступ к которым есть у младшеклассников. Такие картины демонстрируют детское насилие, которое потом и приводит к таким трагедиям (как в Брянске. — Прим. ред.)», — заявил Мезенцев в эфире программе «Акцент» на ОТВ.

Журналисты АН «Между строк» вышли на улицы Нижнего Тагила и узнали мнение горожан о сериале, их отношении к теме бандитизма конца 80-х — начала 90-х годов и о том, насколько уместно поднимать такие темы в текущих реалиях.