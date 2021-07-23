«Магнит» купил супермаркеты «Дикси» и уральскую сеть «Мегамарт»

Сеть розничных магазинов «Магнит» приобрела 100% акций Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей. В холдинг входит розничная сеть супермаркетов «Дикси» (2,4 тысячи магазинов) и уральская сеть «Мегамарт» (39 магазинов в округе), сообщается на сайте компании «Магнит».

Большинство торговых точек холдига расположены в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Свердловской области работают 35 супермаркетов. Кроме того, «Магнит» приобрёл пять распределительных центров (в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске) и более 700 грузовиков.

В пресс-службе компании «Магнит» рассказали, что магазины продолжат работать под существующими брендами. Так, «Дикси» будет работать как отдельное юрлицо, но управлением займётся менеджмент «Магнита».

В компании не исключают возможное закрытие некоторых магазинов розничной торговли и преобразование их в магазины у дома, торговые точки со сниженными ценами или магазины-склады, товары которых покупают на онлайн-витрине.

В прошлом году выручка магазинов сети «Дикси» была равна 256,7 млрд рублей, а сети «Мегамарт» — 16,9 млрд рублей.