«Магнит» до конца лета купит сеть супермаркетов «Мегамарт» в Свердловской и Тюменской областях

Один из крупных ретейлеров России «Магнит» в рамках сделки по покупке розничной сети «ДИКСИ», под управлением которой находятся магазины «Мегамарт», купит уральскую сеть супермаркетов, сообщает пресс-служба «Магнита».

Сеть «Мегамарт» насчитывает 39 торговых точек, 35 из них расположены в Свердловской области, четыре — в Тюменской области. Выручка «Мегамарта» в прошлом году составила 17,4 млрд рублей. 74% площадей находятся в собственности «Мегамарта».

«Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определённым корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки», — говорится в сообщении «Магнита».

Всего речь идёт о приобретении 2651 магазина в целом по России. Сделку уже одобрил совет директоров торговой сети, её планируется закрыть до 31 августа.