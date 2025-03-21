Магия колдуна из Невьянска не спасла его от судебных приставов

Житель Невьянска задолжал более 100 тысяч рублей «Нижнетагильской Энергосбытовой компании». Ограничение электроснабжения и судебное разбирательство не заставили мужчину выполнить свои обязательства по оплате энергоресурсов. В итоге сотрудники НТЭСК вместе с судебными приставами были вынуждены принять серьёзные меры.

Было установлено, что должник, проживающий в доме с отключенным электричеством, переехал к родственникам вместе с женой и, по словам местных жителей, занимается магическими практиками и гаданием на картах.

19 февраля сотрудники ФССП и НТЭСК в ходе совместного рейда посетили предполагаемое место нахождение должника. В этот момент к дому подъехала Lada Priora, за рулём которой находился сам неплательщик. Он оказался не готов обсуждать свою задолженность и заявил, что нигде не работает и денег у него нет.

«Договориться с нарушителем платёжной дисциплины не удалось, и на месте было принято решение об аресте находящегося в его собственности автомобиля 2009 года выпуска. Машина была опечатана и на эвакуаторе отправлена на специализированную стоянку. Теперь, если мужчина в установленный законом срок не погасит долг, автомобиль будет выставлен на торги. Вырученные средства пойдут на оплату долга, а также компенсацию расходов по транспортировке, хранению и реализации транспортного средства», — сообщили в службе экономической безопасности НТЭСК.

Как сообщили в пресс-службе АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», общая сумма долгов абонентов перед поставщиком составляет более 243 млн рублей. Работа по взысканию задолженности будет продолжена. Единственный способ избежать негативных последствий — своевременная оплата квитанций.