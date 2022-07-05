Магистратура в приоритете: 5 причин продолжить образование в ЮУрГУ

Наступило лето, выпускники бакалавриата получили долгожданные дипломы и теперь решают, какой путь выбрать дальше. Назовём 5 причин, почему следует продолжить обучение в магистратуре Южно-Уральского государственного университета и, возможно, занять одно из 808 бюджетных мест.

1

Получи более узкую квалификацию и углуби знания

Подготовка в бакалавриате направлена на обучение специалистов широкого профиля. В магистратуре можно углубить знания по своей специальности. Более узкая специализация будет конкурентным преимуществом при устройстве на работу.

«В прошлом году я окончила бакалавриат Юридического института и столкнулась с тем, что многие работодатели требуют диплом магистра. Недолго думая подала документы в магистратуру того же института и не пожалела, – говорит Татьяна Семашко. – Учусь на заочной форме и работаю. Здорово, что можно посоветоваться со своими преподавателями по рабочим вопросам, для решения которых пока не хватает опыта. Считаю, что поступление в магистратуру – одно из лучших моих решений».

Большинство магистерских программ направлено именно на развитие практических навыков. Здесь вы сможете реализовать все теоретические знания, полученные за годы учебы на бакалавриате.

2

Зарекомендуй себя работодателю и построй успешную карьеру

На сегодняшний день для того, чтобы построить карьеру, необходимо иметь магистерскую степень. В профессиональных стандартах для большинства видов деятельности прописано, до какого уровня ты можешь выполнять свою работу с дипломом бакалавра. Если подниматься дальше по карьерной лестнице, то необходимо окончить магистратуру. Студент ЮУрГУ имеет возможность найти место практики, совмещать работу с учебой или начать успешную карьеру после окончания вуза. Более 370 крупных работодателя России выбирают выпускников ЮУрГУ.

«Магистратура – это ваша конкурентоспособность. Чтобы занимать хорошие высокие должности, необходим диплом магистра. Сегодня многие предприятия направляют своих сотрудников на переобучение», – отмечает магистрант ЮУрГУ Иван Лутохин.

Магистратура представлена как в очном, так и в очно-заочном формате, обучение на очной форме начинается в 17:00, поэтому многие магистранты успешно совмещают обучение со стажировкой или работой, а после окончания магистратуры вчерашним студентам порой предлагают руководящие должности.

3

Смени сферу деятельности и найди дело по душе

Магистратура — отличный шанс сменить привычную сферу деятельности и освоить новую профессию за более короткий срок, всего за 2–2,5 года обучения. Если вы получили бакалавриат по направлению «программная инженерия», но поняли, что хотите работать психологом или журналистом, то можно поступить в магистратуру и сменить свою специальность! Вне зависимости от диплома бакалавриата можно выбрать любое направление магистратуры. Если бакалавриат остается, как правило, традиционным, то программы магистратуры больше соответствуют запросам рынка. Сегодня можно выбрать специальности, которых недавно не было.

Кстати, в этом году в ЮУрГУ пройдет набор на 7 уникальных магистерских программ по искусственному интеллекту, которые университет запустит в сентябре 2022 года благодаря победе в федеральном грантовом конкурсе. Программы разрабатывались совместно с крупнейшими уральскими вузами и ведущими IT-компаниями.

4

Работай над реальными проектами и сделай научное открытие

В ЮУрГУ есть уникальная возможность выбрать магистерскую программу, в которое реализуется проектное обучение. Это образовательная модель нового формата, направленная на повышение качества образования и уровня конкурентоспособности выпускников на глобальном рынке труда. Проектное обучение ценно прежде всего тем, что в процессе живой работы, решая задачи индустриальных партнеров, студенты создают портфолио и улучшают свои позиции на рынке труда.

Магистратура – это твоя возможность сделать новое открытие в науке. Учеба в магистратуре является фундаментом для успешной и плодотворной научной деятельности. Кроме того, заняться научными исследованиями без этой ступени не получится: диплом о прохождении магистратуры – обязательное требование для тех, кто планирует поступать в аспирантуру, преподавать и в целом развиваться по научной линии.

5

Продли счастливые студенческие годы

Студенческие годы часто называют лучшими в жизни. Это время, когда ты учишься новому, много общаешься, постоянно развиваешься. Приятно задержаться в этом периоде еще на пару лет!

Кроме того, студенчество имеет и такие преимущества, как проживание в общежитии, льготы на проезд, в кино и театры, выплату стипендии и другие приятные бонусы. Абитуриенты, поступающие в магистратуру на очное или очно-заочное обучение, могут претендовать на скидку на оплату обучения: 20 % при среднем балле оценок на предыдущем уровне образования (бакалавриат, специалитет) 4,5, 10 % – при балле 4-4,49. Дополнительно предоставляется скидка 3% при полной предоплате за обучение.

Важно! Скидку можно продлить на последующий год обучения. Для этого предыдущие семестры должны быть сданы на «отлично». Также у студента не должно быть задолженностей по учебе, дисциплинарных взысканий, просрочки по оплате.

Для тех, кто хочет в будущем стать востребованным специалистом, готов получать новые знания в течение всей жизни, хочет развивать узкопрофильные компетенции, делать открытия в науке, получить престижную и выскооплачиваемую работу, магистратура – важный и необходимый шаг!

Вся информация о поступлении в ЮУрГУ собрана на специальном сайте для абитуриентов.

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