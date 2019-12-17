Магаданский избирком выпустил сборник сочинений про губернатора Сергея Носова

Избирком Магаданской области заключил контракт на печать 100 «сборников сочинений, посвящённых выборам губернатора региона в 2018 году», со ссылкой на документы госзакупки пишет местное издание «Весьма».
Среди опубликованных на портале госзакупок документов есть тексты произведений, которые войдут в книгу, среди них стихи о губернаторе Колымы, бывшем мэре Нижнего Тагила Сергее Носове.
«Я верю в будущее края,
Его судьба — судьба моя!
И будущее выбирая,
Я вижу: Носов у руля.
Глава из Нижнего Тагила,
Верю, нас не подведёт!
В нём неведомая сила,
И за ним пойдёт народ.
И бюрократы пусть не воют,
Он всё равно утрёт им нос.
И конечно же, откроет
Вольный золота принос!» — написала ученица школы в посёлке Усть-Омчуг Виктория Т.
Авторами других сочинений также стали школьники различных городов и посёлков Магаданской области, среди них было сочинение о том, как ученица 10-го класса решила стать президентом России.
Печать сборников обойдётся всего в 50 тысяч рублей, кому будут подарены экземпляры — неизвестно.
Напомним, бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов стал губернатором Магаданской области, победив на выборах в сентябре 2018 года. До этого его назначил врио главы региона президент РФ Владимир Путин.