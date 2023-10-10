Лжеминёром ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле оказался 15-летний студент колледжа, который решил пошутить

Полицейские Нижнего Тагила совместно с сотрудниками ФСБ вычислили злоумышленника, который вечером 8 октября сообщил о «минировании» ТРЦ DEPO. Им оказался 15-летний студент-первокурсник одного из местных колледжей, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Сотрудникам полиции подросток признался, что решил пошутить, когда узнал, что приятель забыл коробку с вещами в одном из заведений общественного питания в торговом центре», — уточнили в пресс-группе.

В ведомстве отметили, что злоумышленник использовал для звонка чужую сим-карту и сообщил о минировании в администрацию торгового центра. Информацию о возможной опасности в полицию передал сотрудник охраны здания, после чего к ТРЦ были направлены сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи и ОМОН, из здания были эвакуированы около 1000 человек. При проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было.

После инцидента следственным подразделением ОП № 16 Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). После задержания подростка он во всём признался. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, юноша был поставлен на учёт в ПДН.