Лже-чиновница несколько лет вымогала деньги у жителей Екатеринбурга

Анна Соколова с 2016 года притворялась бывшей сотрудницей мэрии. Дама обещала за определённую сумму улучшить жилищные условия доверчивым гражданам, якобы пользуясь служебным положением.

Жертвами лже-чиновницы стали несколько семей.

Как пишет Е1, с каждой семьи она брала от 200 до 400 тысяч рублей, после просила дополнительные суммы. Многим потерпевшим пришлось брать кредиты. Чтобы быть более убедительной, мошенница водила людей в администрацию города, пользуясь свободной пропускной системой в дни приёма граждан.

«Соколова называла фамилии действующих муниципальных служащих, кто якобы состоял „в доле“ и кому надо подносить взятки. Общаться напрямую с сотрудниками администрации Екатеринбурга гражданам она запрещала, объясняя это тем, что „верят только ей“», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Мошенницу поймали после того как обманутые семьи обратились в мэрию за разъяснениями. Администрация Екатеринбурга подала заявления в прокуратуру, следственный комитет и полицию.