«Лыжня России» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья прошла в парке Народный в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Более 60 участников из школьных и дошкольных учебных заведений Нижнего Тагила приняли участие в мероприятии, организованном в рамках «Лыжни России» в парке Народный. Сегодня здесь показывали свои навыки дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами мероприятия стали спортивно-адаптивная школа имени Михалины Лысовой и клуб туристов «Азимут». Длина дистанции составила 500 метров. Каждый из малышей и подростков успешно прошёл маршрут и показал свою спортивную подготовку.

«У нас была продуктивная и плодотворная неделя. Мы с детьми отрабатывали накатку лыж. С большим удовольствием готовились. Помогали и родители, настраивали детей на эти соревнования. Возраст моих воспитанников — от 8 до 17 лет. Всем им непросто далась дистанция, но они справились», — рассказал о подготовке учащихся тренер для слабослышащих и глухих Богдан Елькин.

Пройдя дистанцию, каждый участник был награждён сертификатом и медалью. Ребята уже начали подготовку к большому фестивалю адаптивных видов спорта, который пройдёт в апреле.