Лыжники и сноубордисты в купальниках откроют летний сезон на Белой

1 мая с 12:00 на горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом пройдёт праздник для любителей активного отдыха «WOW-день» (6+). Он будет посвящён окончанию горнолыжного сезона и открытию летнего.

Проводить зиму и дать старт летнему сезону гостям предлагают на свежем воздухе. Для тагильчан организуют массовый спуск горнолыжников и сноубордистов в купальных и карнавальных костюмах. Спуск «Бикини Белая» пройдёт на курорте уже в седьмой раз, рассказывают в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

Также в первый майский день участники мероприятия смогут попасть на дегустацию шашлыка. Кроме того, организаторы готовят конкурсы и розыгрыш призов от партнёров мероприятия.

Ведущий «WOW-дня» — Антон Заика, за музыкальное сопровождение будет отвечать диджей Сергей Доронин.