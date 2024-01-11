Лютый холод, нечищеная дорога и стая волков. Два мусоровоза увязли в снегу на пути из села под Нижним Тагилом

5 января два мусоровоза застряли по дороге рядом с селом Сулём из-за нечищеных дорог. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе компании «Рифей», отвечающей за вывоз ТКО в северной части региона.

Из-за плохо расчищенной дороги в снегу сначала увяз один мусоровоз, а затем и второй при попытке вытащить коллегу из снежного плена. На всю ночь сотрудники «Рифея» оказались одни посреди дороги в малозаселённом районе вместе со стаей волков, обитающих в округе.

Вызволить спецтехнику и её водителей удалось только в 01:00 следующего дня при помощи ещё одного КАМАЗа. Дикие животные пристально следили за спасательной операцией и сопровождали спецтехнику ещё несколько километров после их отъезда.

В компании отметили, что, несмотря на непростые погодные условия, в период новогодних праздников вывоз мусора осуществлялся в обычном режиме. За период с 31 декабря по 8 января «Рифей» вывез 5,9 тысячи тонн ТКО, что на 1,3 тонны больше вывезенного за прошлую неделю.

Трудности с проездом к контейнерным площадкам сохраняются в населённых пунктах Быньги, Аять, Таватуй (Невьянский ГО), посёлках Рудничный (Краснотурьинский ГО), Висим, Сулём, Новопаньшино (Горноуральский ГО).

В «Рифее» отметили, что все вопросы, связанные с транспортированием твёрдых коммунальных отходов, можно задать по телефону 8-800-234-02-43.