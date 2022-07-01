«Людям надоел масс-маркет, сегодня актуален хендмейд». Создательница арт-мастерской «Орхидея» — о том, почему творчество сегодня в моде 

Вещи ручной работы всегда обладают душой. Держа их в руках, чувствуешь, с каким настроением человек делал то или иное изделие. Многие считают, что самостоятельно изготавливать одежду или аксессуары для дома сложно. Тагильчанка и создательница арт-мастерской «Орхидея» Лариса Костина готова развеять эти мифы и научить каждого делать красивые и оригинальные вещи. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы поговорили с предпринимательницей о её проекте, где каждый может научиться шить и вязать с нуля.

Лариса Костина по образованию экономист, но у неё всегда лежала душа к творчеству и рукоделию. До появления арт-пространства она выполняла небольшие заказы в своей швейной мастерской, а после рождения детей продолжала создавать хендмейд-изделия для своей семьи. В этом году бизнес-леди решила попробовать что-то новое и запустила новый проект. Мастерица была уверена, что пришла пора делиться собственным опытом с другими людьми, и открыла место, где творчеством могут заниматься взрослые и дети. Арт-мастерская «Орхидея» на улице Фрунзе, 19 распахнула двери в феврале 2022 года. Красивое название появилось из-за любви Ларисы к орхидеям, которые всегда цветут у неё дома.



Лариса Костина, создательница арт-мастерской «Орхидея»



«От мастер-классов я получаю кайф, мне нравится делиться своими знаниями и умениями с другими. Мне кажется, важно научить людей шить оригинальные изделия, чтобы быть непохожими на всех. Также очень важно вырабатывать у детей индивидуальный вкус. Вообще творческие занятия очень полезны для школьников, у них улучшается концентрация и память. У меня двое детей, и иногда отвлечь их от компьютера — большая проблема», — рассказывает Лариса.

В мастерской Ларисы Костиной можно не только пройти полноценный курс вязания или шитья, но и посетить разовое занятие. Каждый ученик уносит с собой готовое изделие: вязаную шапку, шарф или капор. Также здесь могут научить создавать более сложные вещи: костюм из трикотажа, комплект домашней одежды, текстильные корзины для интерьера. Количество занятий для изготовления различных изделий отличается.

Курсы подразумевают разную стоимость в зависимости от числа занятий. Так, базовый курс «Основы вязания» длится три месяца, занятия проходят один раз в неделю с выполнением домашнего задания, стоимость составляет 5000 рублей в месяц. Самое недорогое обучение вязанию включает в себя два занятия по три часа и стоит 2400 рублей.

«За курс мы изучаем основы и вяжем полноценную вещь. Будь то свитер, жакет, кардиган или какой-то аксессуар. Помимо курсов мы предлагаем и разовые занятия. Людям надоело массовое потребление вещей, сегодня актуален хендмейд. Творчество — это возможность отвлечься от стресса. На мастер-классах человек на два-три часа забывает о внешних трудностях, заряжается хорошим настроением», — уверена Лариса.

Для детей в новом творческом пространстве работает клуб «Очумелые ручки». Так как Лариса сама является мамой, она проводит как можно больше мастер-классов в различных техниках для детей. Так, ребята, в том числе в компании своих мам и пап, могут попробовать себя в лепке из глины, рисовании на воде (эбру), а также в создании мозаичных изделий из ткани (кинусайга). Цены на творческие мастер-классы демократичные — от 350 рублей для детей и 600 рублей для взрослых.

Команда арт-мастерской «Орхидея» состоит из двух человек, вместе с Ларисой Костиной работает её коллега Екатерина Новикова. Лариса думает о расширении команды, она бы хотела сотрудничать с педагогами художественного образования из детских домов творчества, которые могли бы проводить занятия в её мастерской.

Тагильчанка признаётся, что конкуренция в сфере креативного бизнеса в Нижнем Тагиле её нисколько не пугает. Если с каждым годом в городе становится больше творческих площадок, это говорит о том, что у горожан есть в них потребность, уверена она.

В будущем Лариса Костина хочет проводить выездные мастер-классы, творческие вечеринки. В ближайшее время она планирует работать со своими учениками в технике флюид-арт, проводить занятия с эпоксидной смолой, ботаническим барельефом, а также мастер-классы по мыловарению, изготовлению свечей и конфет на детские дни рождения.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.