«Люди умирают не только от коронавируса». В Нижнем Тагиле пенсионер не может получить лечение в поликлинике из-за отмены плановых приёмов  

Семья тагильчанки Инессы Шойхет столкнулась с неготовностью системы здравоохранения оказывать необходимую помощь в условиях всеобщей самоизоляции. С конца 2019 года у её 80-летнего отца ежемесячно резко поднимается температура. По словам женщины, она несколько раз вызывала врача на дом, но тот лишь диагностировал пневмонию и выписывал антибиотики без каких-либо анализов.

«Я думаю, что это проблема не только моей семьи, потому что на фоне борьбы с коронавирусом лечение людей вообще никак не производится, — говорит Инесса. — В начале апреля у моего отца в очередной раз поднимается температура, я вызываю скорую, которая едет 4 часа, хотя от станции до моего дома несколько минут езды. Два часа его держат в приёмном покое и потом решают выгнать, поскольку посчитали, что это не их пациент. Мой отец прямо там падает в обморок, и только после этого они отправили его в пульмонологию на Кузнецкого, хотя проблема у него на самом деле с почками».

Женщина утверждает, что только через две недели врачи сделали необходимый анализ мочи, который показал наличие лейкоцитов, свидетельствующих о воспалительном процессе.

«Врачи так и сказали, что они такое не лечат и нам нужно идти в поликлинику. Я привожу отца в поликлинику, нас разворачивают в дверях и говорят, что приёма нет и нужно вызывать врача», — рассказывает Инесса.

Приехавший на вызов врач пояснил, что в связи с пандемией коронавируса все плановые приёмы в поликлиниках отменены. На вопрос, а что же делать в таком случае, он ответил, что нужно вызывать скорую.

«Позвонила на горячую линию Минздрава, они мне ответили, что в нынешней ситуации лечение людей вроде моего отца не производится. А я им отвечаю, что люди умирают не только от коронавируса, но и ещё от других заболеваний, которые вы лечить не хотите. А мне посоветовали вызывать скорую, но я это уже проходила. Это какой-то заколдованный круг получается», — считает женщина.

Инесса написала жалобу в страховую компанию на имя главврача поликлиники № 4 и собирается обратиться в региональный Минздрав.

«Столько времени прошло, но лечение так и не назначено. Пока папе диализ не нужен, но ему требуется постоянное медицинское наблюдение. Обидно становится, что человек всю жизнь работал на страну, платил взносы, а когда ему потребовалась помощь, то он оказался не нужен государству. Это разве нормально? Ну лечите вы свой коронавирус, только про другие болезни не забывайте. Я прекрасно понимаю, что это вина не простых врачей, а медицинских чиновников», — уверена женщина.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области АН «Между строк» заявили, что в подобных случаях необходимо вызывать врача на дом.

«Он должен принять решение о госпитализации. Если вопрос не решён, а у пациента экстренная или неотложная ситуация, то нужно обращаться в вышестоящие инстанции вплоть до Минздрава области», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля правительство РФ постановило отменить плановые осмотры врачей и диспансеризации до конца 2020 года. Пациенты с онкологией, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящиеся на диализе продолжат получать медицинскую помощь в полном объёме.