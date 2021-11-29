«Люди опоздали на работу, по делам». В Нижнем Тагиле РЖД на два часа закрыли переезд возле санатория «Руш»

Утром 28 ноября на 2 часа оказался перекрыт железнодорожный переезд возле санатория «Руш» в Нижнем Тагиле. Как сообщил АН «Между строк» очевидец, из-за этого с обеих сторон столпилось несколько десятков автомобилей.

«Люди опоздали на работу, по делам. А если скорая или ещё какая-нибудь опасная ситуация? Это единственный выезд на Руше. И никому нет дела до этого», — комментирует очевидец.

По словам знакомого с ситуацией источника АН «Между строк», во время движения произошла поломка локомотива, пришлось вызвать помощь, чтобы утащить весь состав на ближайшую станцию. При этом задержек других поездов не было.

В пресс-службе СвЖД от комментариев АН «Между строк» воздержались.