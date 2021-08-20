Общество

«Люди носят одежду из Китая, а потом удивляются, что болеют». Пара из Нижнего Тагила создала бренд спортивной одежды и начала продвигать его на Wildberries

20.08.2021 12:31
Аватар пользователя Екатерина Баранова
«Люди носят одежду из Китая, а потом удивляются, что болеют». Пара из Нижнего Тагила создала бренд спортивной одежды и начала продвигать его на Wildberries

29-летний Иван Ураков и 26-летняя Яна Адрийчук в разгар пандемии решили кардинально сменить сферу деятельности, запустив в производство собственную линейку одежды. Сегодня изделия маленького бизнеса влюблённой пары из Нижнего Тагила можно купить в одном из самых крупных международных интернет-магазинов — Wildberries. О перспективах бизнеса, поиске инвесторов и отношении к «китайскому рынку» ребята рассказали АН «Между строк». 

Молодые люди познакомились три года назад, когда Иван поехал открывать бизнес в Верхнюю Салду, где жила Яна. С бизнесом не получилось, но тагильчанин вернулся в родной город с возлюбленной. 

По первому образованию Иван — механик, по второму — юрист. Яна училась на социального работника, много лет увлекается шитьём, проходила курс по конструированию, моделированию и пошиву одежды в крутой питерской школе. Переехав в Нижний Тагил, девушка устроилась работать в крупное рекламное агентство, Иван тем временем занимался семейным делом — строительным бизнесом. Оба пропадали на работе с раннего утра до позднего вечера, времени друг на друга совсем не хватало. Так продолжалось до осени 2020 года, когда ребята поняли: нужно создавать что-то своё, вместе. 

«Поняли, что надо что-то менять, ведь жизнь одна и, если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, надо пробовать что-то новое. Вот так и родилась идея заняться пошивом одежды. Яна понимает в шитье, я работал на УВЗ мастером цеха по станкам, понимаю, как строится цех, знаю юридическую часть. Мы взяли помещения в аренду на действующем швейном предприятии (компания Lemive, бывшее «Милое солнышко», на Балакинской. — Прим. ред.). Познакомились с хозяином и всё, что не понимаем, спрашиваем у него», — рассказывает Иван. 

История бренда Яны и Ивана началась с объявления на Avito об оптовом пошиве одежды для частных компаний. Ребята закупили оборудование на 300 тысяч рублей (швейные машинки, оверлок, распошивальную машину, раскроечный стол, профессиональный отпариватель), наняли двух швей и раскройщицу и начали выполнять заказы, которые поступали со всей страны. 

«Мы не составляли бизнес-план. Это вообще устаревшая тема, никто так не делает бизнес на самом деле, — говорит Иван. — Все вопросы решаются в процессе, а всё просчитать заранее нереально. Яна изначально насчитала для старта большую сумму, но я сказал: “Мы это отсекаем, берём только самое основное, и ты увидишь в процессе, что это всё было не нужно”. Когда ты ограничен, мозг начинает думать по-другому, находятся интересные ходы. Крутые миллиардеры вообще говорят, что деньги — зло для бизнеса, они притормаживают мозг». 

Поработав с оптовыми заказчиками, ребята поняли, что хотят делать более качественные и стильные вещи. Так и появился Kanoa — бренд базовой удобной одежды для активных и свободных людей. Ребята шьют худи, спортивные костюмы, топы, шорты. Все модели придумывают Яна и девочки-швеи. Какие-то идеи подсматривают у международных лидеров спортивной одежды, ведь они много денег потратили на анализ целевой аудитории, продумывание размерной сетки моделей. 

Одежду для своего бренда ребята принципиально изготавливают только из дорогих турецких материалов. Главная миссия бренда — экологичность и удобство.

«Сегодня все покупают “китай”. Никто даже не задумывается о том, как китайская вещь сюда приехала, из чего она сшита. А ведь в Китай весь мир свозит мусор. Китайцы не производят хлопок, они перерабатывают мусор в ткань, обрабатывают её химикатами и шьют из этого одежду. Поэтому, когда заходишь в китайский магазин, чувствуешь ужасный запах. У меня от него просто начинает болеть голова и режет в глазах. А люди это на себе носят, а потом говорят: что-то я заболел. Да у нас же заводы, экология, ещё и курим, ещё и калории вместо еды потребляем. Дело точно не в фиговых вещах из Китая», — иронизирует Иван. 

Сначала Ваня и Яна продвигали свой бренд в Instagram, а в мае этого года вышли на международную площадку Wildberries. Они долго готовились к этому шагу, прошерстили весь интернет, побороли массу страхов. По их словам, попасть на площадку очень легко, а вот задержаться в топовых позициях сложно. 

«На Wildberries действует целый алгоритм, — рассказывают ребята. — Нужно соответствовать нескольким  критериям, таким как широта ассортимента, весь размерный ряд, описание товара. Чем подробнее ты всё опишешь, тем больший трафик даст тебе площадка. Но при этом нужно справляться с большими поставками товара. На Wildberries миллион покупателей совершают покупки каждый день, и если товара остаётся мало, то сайт не будет на тебя выводить тысячный трафик». 

Иван и Яна признаются, что их небольшой бизнес уже не справляется с объёмами поставок в крупный интернет-магазин. В цехе сейчас работают две швеи, в день они изготавливают 15 изделий. Ребята попробовали отдать часть работы на аутсорсинг, но быстро признали ошибку — подрядчики подвели с качеством и сроками изготовления одежды. 

Именно по этой причине Яна и Иван решили расширить производство с помощью привлечения инвестиций. Сейчас они ведут переговоры с инвесторами. 

«Нам многие не рекомендуют продавать сейчас бизнес, но мы понимаем, что без этих денег будем топтаться на месте. В договоре с инвестором мы всё пропишем: он не будет принимать стратегические решения, будет только получать дивиденды. С другой стороны, было бы круто найти человека, который будет нам помогать, который преуспел в бизнесе. Но ему должен быть интересен наш бренд», — говорят ребята. 

А пока инвестор не нашёлся, бренд Kanoa сосредоточился на изготовлении мужской одежды. Такие условия диктует Wildberries. 

«Мы шили и женскую, и детскую одежду. Но потом поняли, что это всё расфокусировка, и решили шить только мужские костюмы. Сначала нужно преуспеть в этой нише, стать лучшими, а потом уже идти дальше. Сейчас мы продаём только мужские костюмы, потому что с продажами женской одежды на Wildberries всё сложно. У женщин процент выкупа заказов меньше. Из 100 костюмов, которые заказывают женщины, они выкупают только 30. У мужчин эта цифра в два раза больше. Плюс в женском сегменте большая конкуренция, а в мужском мало достойной и качественной одежды», — объясняет Яна. 

После покорения Wildberries создатели тагильского бренда одежды планируют выходить ещё на одну международную площадку — Ozon. Открытия обычного магазина в Нижнем Тагиле или любом другом городе в планах нет. По словам ребят, пандемия показала, что офлайн-магазины могут стать причиной больших финансовых потерь. А онлайн люди будут покупать и в пандемию, и когда она закончится.

Фото: 
Артём Тимашев
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