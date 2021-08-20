«Люди носят одежду из Китая, а потом удивляются, что болеют». Пара из Нижнего Тагила создала бренд спортивной одежды и начала продвигать его на Wildberries

29-летний Иван Ураков и 26-летняя Яна Адрийчук в разгар пандемии решили кардинально сменить сферу деятельности, запустив в производство собственную линейку одежды. Сегодня изделия маленького бизнеса влюблённой пары из Нижнего Тагила можно купить в одном из самых крупных международных интернет-магазинов — Wildberries. О перспективах бизнеса, поиске инвесторов и отношении к «китайскому рынку» ребята рассказали АН «Между строк».

Молодые люди познакомились три года назад, когда Иван поехал открывать бизнес в Верхнюю Салду, где жила Яна. С бизнесом не получилось, но тагильчанин вернулся в родной город с возлюбленной.

По первому образованию Иван — механик, по второму — юрист. Яна училась на социального работника, много лет увлекается шитьём, проходила курс по конструированию, моделированию и пошиву одежды в крутой питерской школе. Переехав в Нижний Тагил, девушка устроилась работать в крупное рекламное агентство, Иван тем временем занимался семейным делом — строительным бизнесом. Оба пропадали на работе с раннего утра до позднего вечера, времени друг на друга совсем не хватало. Так продолжалось до осени 2020 года, когда ребята поняли: нужно создавать что-то своё, вместе.

«Поняли, что надо что-то менять, ведь жизнь одна и, если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, надо пробовать что-то новое. Вот так и родилась идея заняться пошивом одежды. Яна понимает в шитье, я работал на УВЗ мастером цеха по станкам, понимаю, как строится цех, знаю юридическую часть. Мы взяли помещения в аренду на действующем швейном предприятии (компания Lemive, бывшее «Милое солнышко», на Балакинской. — Прим. ред.). Познакомились с хозяином и всё, что не понимаем, спрашиваем у него», — рассказывает Иван.

История бренда Яны и Ивана началась с объявления на Avito об оптовом пошиве одежды для частных компаний. Ребята закупили оборудование на 300 тысяч рублей (швейные машинки, оверлок, распошивальную машину, раскроечный стол, профессиональный отпариватель), наняли двух швей и раскройщицу и начали выполнять заказы, которые поступали со всей страны.

«Мы не составляли бизнес-план. Это вообще устаревшая тема, никто так не делает бизнес на самом деле, — говорит Иван. — Все вопросы решаются в процессе, а всё просчитать заранее нереально. Яна изначально насчитала для старта большую сумму, но я сказал: “Мы это отсекаем, берём только самое основное, и ты увидишь в процессе, что это всё было не нужно”. Когда ты ограничен, мозг начинает думать по-другому, находятся интересные ходы. Крутые миллиардеры вообще говорят, что деньги — зло для бизнеса, они притормаживают мозг».

Поработав с оптовыми заказчиками, ребята поняли, что хотят делать более качественные и стильные вещи. Так и появился Kanoa — бренд базовой удобной одежды для активных и свободных людей. Ребята шьют худи, спортивные костюмы, топы, шорты. Все модели придумывают Яна и девочки-швеи. Какие-то идеи подсматривают у международных лидеров спортивной одежды, ведь они много денег потратили на анализ целевой аудитории, продумывание размерной сетки моделей.

Instagram @kanoa_brand Instagram @kanoa_brand Instagram @kanoa_brand Instagram @kanoa_brand Instagram @kanoa_brand Instagram @kanoa_brand

Одежду для своего бренда ребята принципиально изготавливают только из дорогих турецких материалов. Главная миссия бренда — экологичность и удобство.

«Сегодня все покупают “китай”. Никто даже не задумывается о том, как китайская вещь сюда приехала, из чего она сшита. А ведь в Китай весь мир свозит мусор. Китайцы не производят хлопок, они перерабатывают мусор в ткань, обрабатывают её химикатами и шьют из этого одежду. Поэтому, когда заходишь в китайский магазин, чувствуешь ужасный запах. У меня от него просто начинает болеть голова и режет в глазах. А люди это на себе носят, а потом говорят: что-то я заболел. Да у нас же заводы, экология, ещё и курим, ещё и калории вместо еды потребляем. Дело точно не в фиговых вещах из Китая», — иронизирует Иван.

Сначала Ваня и Яна продвигали свой бренд в Instagram, а в мае этого года вышли на международную площадку Wildberries. Они долго готовились к этому шагу, прошерстили весь интернет, побороли массу страхов. По их словам, попасть на площадку очень легко, а вот задержаться в топовых позициях сложно.

«На Wildberries действует целый алгоритм, — рассказывают ребята. — Нужно соответствовать нескольким критериям, таким как широта ассортимента, весь размерный ряд, описание товара. Чем подробнее ты всё опишешь, тем больший трафик даст тебе площадка. Но при этом нужно справляться с большими поставками товара. На Wildberries миллион покупателей совершают покупки каждый день, и если товара остаётся мало, то сайт не будет на тебя выводить тысячный трафик».

Иван и Яна признаются, что их небольшой бизнес уже не справляется с объёмами поставок в крупный интернет-магазин. В цехе сейчас работают две швеи, в день они изготавливают 15 изделий. Ребята попробовали отдать часть работы на аутсорсинг, но быстро признали ошибку — подрядчики подвели с качеством и сроками изготовления одежды.

Именно по этой причине Яна и Иван решили расширить производство с помощью привлечения инвестиций. Сейчас они ведут переговоры с инвесторами.

«Нам многие не рекомендуют продавать сейчас бизнес, но мы понимаем, что без этих денег будем топтаться на месте. В договоре с инвестором мы всё пропишем: он не будет принимать стратегические решения, будет только получать дивиденды. С другой стороны, было бы круто найти человека, который будет нам помогать, который преуспел в бизнесе. Но ему должен быть интересен наш бренд», — говорят ребята.

А пока инвестор не нашёлся, бренд Kanoa сосредоточился на изготовлении мужской одежды. Такие условия диктует Wildberries.

«Мы шили и женскую, и детскую одежду. Но потом поняли, что это всё расфокусировка, и решили шить только мужские костюмы. Сначала нужно преуспеть в этой нише, стать лучшими, а потом уже идти дальше. Сейчас мы продаём только мужские костюмы, потому что с продажами женской одежды на Wildberries всё сложно. У женщин процент выкупа заказов меньше. Из 100 костюмов, которые заказывают женщины, они выкупают только 30. У мужчин эта цифра в два раза больше. Плюс в женском сегменте большая конкуренция, а в мужском мало достойной и качественной одежды», — объясняет Яна.

После покорения Wildberries создатели тагильского бренда одежды планируют выходить ещё на одну международную площадку — Ozon. Открытия обычного магазина в Нижнем Тагиле или любом другом городе в планах нет. По словам ребят, пандемия показала, что офлайн-магазины могут стать причиной больших финансовых потерь. А онлайн люди будут покупать и в пандемию, и когда она закончится.