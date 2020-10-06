«Люди хотят светлой, тёплой музыки». Автор-исполнитель Дмитрий Перов открывает в Нижнем Тагиле клуб живой музыки

В здании бывшего кафе «Очаг» на пр. Мира, 56а открывается клуб живой музыки «Труба», в котором будут проходить концерты местных музыкантов и встречи с творческими горожанами. Идейным вдохновителем создания новой площадки для тагильских меломанов стал блюз-музыкант, автор-исполнитель Дмитрий Перов. Открытие клуба и первый творческий вечер состоятся уже на этой неделе, 9 октября.

В создании культурного пространства Дмитрию Перову помогал его друг-музыкант Наиль Хатыпов. Именно он рассказал Дмитрию о пустующем помещении на цокольном этаже, где раньше находилось кафе «Очаг». Организаторы захотели открыть клуб, где бы они и их музыкальные единомышленники смогли собираться, проводить концерты и устраивать интересный досуг.

«Нашему городу нужна среда, где можно слушать, собираться и культурно просвещаться. Люди хотят светлой живой музыки, хотят мероприятий. К тому же хочется, чтобы в городе появилось место, где каждый смог бы показать своё творчество и музыку. У нас не будет ограничений по жанрам музыкального искусства, хотим приглашать любых тагильских исполнителей», — рассказал Дмитрий Перов «Афише МС».

Клуб будет работать только по пятницам и выходным. Каждый уик-энд музыканты обещают насыщенную культурную программу, о которой заранее будут сообщать в группе клуба.

Открытие «Трубы» намечено на 9 октября в 20:00 на пр. Мира, 56а. На нём выступят сами организаторы, а также тагильский автор-песенник Ярослав Климанов. Количество посетителей строго до 50 человек, всех гостей просят быть в масках.